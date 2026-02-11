Орловцам выдали почти 10 тысяч ключей электронной подписи

Квалифицированные сертификаты выдает Удостоверяющий центр ФНС.

В 2025 году Удостоверяющим центром ФНС России в Орловской области было выпущено более 9,8 тысячи квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи. Кроме того, около 7,3 тысячи организаций и предпринимателей региона используют ключи электронной подписи, перевыпущенные дистанционно. Это примерно 34 процента от общего числа представителей бизнеса в Орловской области. Такие сведения предоставила пресс-служба регионального Управления ФНС.

«Функция дистанционного перевыпуска квалифицированного сертификата доступна пользователям сервисов: «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица»; «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», – пояснили в областной налоговой службе. – Для доступа к услуге перевыпуска необходимо авторизоваться в личном кабинете с помощью действующего квалифицированного сертификата, ранее полученного в УЦ ФНС России. Данный механизм обеспечивает быстрый и удобный способ продления действия электронной подписи без визита в точки выдачи».

Кроме того, прямо из дома можно получить ключ электронной подписи с помощью биометрии ЕБС. Для этого следует воспользоваться возможностями интерактивного ведомственного сервиса «Выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи». Однако для выпуска сертификата с помощью указанного сервиса требуется подтвержденная биометрия, выпущенная лично в центре обслуживания (банке или МФЦ).

«В случае, если личный визит все же необходим, получить информацию о ближайшем пункте выдачи квалифицированной электронной подписи и графике его работы поможет специализированный сервис ФНС России «Пункты выдачи КЭП». Поиск пункта выдачи осуществляется по наименованию региона», – добавили областной налоговой службе.

По данным ведомства, в 2025 году орловцы лично посетили налоговые органы более 131,5 тысячи раз. Наиболее востребованными у таких визитеров стали услуги по устному информированию – более 83 тысячи обращений. Также орловцы более 25 тысяч раз обращались в региональную налоговую службу за услугами приема деклараций, почти 10 тысяч раз по вопросам постановки и снятия с учета в налоговых органах и около 6,4 тысячи за получением КЭП.

ИА “Орелград”