Межрегиональный фольклорный конкурс стартовал на Орловщине

Гала-концерт конкурса состоится на праздник Троицы.

Орловский областной центр народного творчества сообщил о старте V Межрегионального фольклорного конкурса «Кладовая Folk-Культуры». Основной целью является популяризация и сохранение фольклора через приобщение молодежи к русским народным традициям, народной культуре, обычаям и обрядам. Организаторы также намерены воспитать чувство патриотизма и уважения к прошлому нашего народа.

Конкурс будет проведен в три этапа, первый из которых является дистанционным. Прием заявок проводится по 27 апреля 2026 года. Затем начнется второй этап – отборочный тур, на котором будет работать жюри. Он продлится в период с 28 апреля по 15 мая. Третий этап – гала-концерт, составленный из лучших конкурсных номеров. Он состоится 31 мая, в день праздника Святой Троицы, а местом его проведения выбрано село Льгов Хотынецкого района.

Для участия в конкурсе необходимо до 27 апреля представить организаторам анкету-заявку и видеоматериал с конкурсными номерами. Заявки принимает отдел народного творчества и традиционной культуры БУКОО «Орловский областной центр народного творчества» по электронной почте. Требования к программе таковы: участники предоставляют два разнохарактерных произведения – произведение без сопровождения (акапелла) и произведение с любым музыкальным сопровождением (живые инструменты или фонограмма минус).

К исполнению принимаются песни на тему «Традиционный народно-песенный репертуар регионов России». Выступление участников оценит жюри, в состав которого будут включены профессиональные исполнители фольклора, а также преподаватели вокальных дисциплин высших и средних учебных заведений. При подведении итогов они учтут отражение в репертуаре местного материала, в том числе воспроизведение диалектных и стилевых особенностей традиции, соответствие стиля и манеры исполнения народной региональной традиции, уровень ансамблевого мастерства, сценический образ и др.

Оценивать участников будут по следующим номинациям: сольное исполнение; фольклорный ансамбль; народно-певческий ансамбль. К участию приглашаются детские коллективы учреждений дополнительного образования и культурно-досуговых учреждений, студенты высших и средних специальных учебных заведений, взрослые любительские коллективы и смешанные любительские коллективы.

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”