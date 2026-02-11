Орловцев подозревают в краже ящика с пожертвованиями

Его похитили из кафе.

Известно, что раскрытием преступления занимался отдел полиции по Железнодорожному району Орла. Туда обратились представители заведения общественного питания, а также благотворительного фонда.

Полицейские изучили запись с камер видеонаблюдения. Из них стало ясно, что кражу совершили двое молодых мужчин.

Затем сотрудники МВД установили, где находятся подозреваемые. Оказалось, что оба они — жители Орла. По текущей версии, они успели потратить похищенное — 5 тысяч рублей.

Сейчас следствие продолжается. Так как один из фигурантов проходит как подозреваемый по другому делу, его заключили под стражу. Второй мужчина остаётся на свободе, но под подпиской о невыезде.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»