Иностранца будут судить за попытку подкупить полицейского

Преступление произошло в Кромском районе Орловской области.

Сейчас расследование уже завершено. Дело направлено в суд.

Случай имел место в минувшем году в декабре в вечернее время. 26-летний водитель с иностранным гражданством нарушил правила дорожного движения. Затем, уже находясь в районном отделении полиции, он попытался передать сотруднику МВД взятку в размере 11 тысяч рублей.

Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения и рассказал обо всём руководству. Было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки» (291 УК, часть 3 и часть 3 статья 30).

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, дело будет рассматривать Кромской районный суд.

ИА «Орелград»