Иностранца будут судить за попытку подкупить полицейского

11.2.2026 | 11:12 Криминал, Новости

Преступление произошло в Кромском районе Орловской области.

ИА “Орелград”

Сейчас расследование уже завершено. Дело направлено в суд.

Случай имел место в минувшем году в декабре в вечернее время. 26-летний водитель с иностранным гражданством нарушил правила дорожного движения. Затем, уже находясь в районном отделении полиции, он попытался передать сотруднику МВД взятку в размере 11 тысяч рублей.

Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения и рассказал обо всём руководству. Было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки» (291 УК, часть 3 и часть 3 статья 30).

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, дело будет рассматривать Кромской районный суд.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU