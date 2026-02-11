Орловские полицейские проверили ночные клубы

Сотрудники УМВД провели рейды в заведениях.

Мероприятия являлись профилактическими. В них участвовали не только сотрудники различных подразделений Управления МВД по Орловской области, но и росгвардейцы.

Полицейские проверили около 200 посетителей подобных мест. Были выявлены два административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Пятерых граждан направили на медицинское освидетельствование.

Уточняется, что также полиция проверяла соблюдение миграционного законодательства. Кроме того, сотрудники МВД стремились выявить несовершеннолетних, которые находились в общественных местах после 22 часов без законных представителей.

