В Орле ремонт коллектора перешёл на новый этап

11.2.2026 | 15:21 Важное, ЖКХ, Новости

Об этом рассказали в администрации города.

Фото: Администрация Орла

Сотрудники «Орёлводоканала», которые занимаются работами, смонтировали новую внутреннюю вставку – в виде полиэтиленовой трубы спиральной формы. Сейчас межтрубное пространство готовят к бетонированию. Об этом рассказал гендиректор предприятия Василий Иванов.

«Старые бетонные кольца имеют серьёзные коррозионные повреждения, поэтому было принято технологическое решение о восстановлении колодца», – пояснил он.

Также в мэрии уточнили, что в связи с работами движение по участку Полесской не перекрыто вовсе, а лишь ограничено. Ограничения действуют только на крайней правой полосе.

Ремонт собираются завершить в эту пятницу — как и планировалось ранее.

