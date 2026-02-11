Под орлом за миллион продают мрачную ферму

11.2.2026 | 7:31 Новости, Экономика

Объект находится в деревне Терехово в Бунинском сельском поселении Урицкого района.

На данный момент это муниципальное имущество. Однако его выставили на продажу. Стартовая цена – 1 миллион 21 тысяча 956 рублей и 12 копеек.

К покупке предлагаются целых три лота. Это здание молочно-товарных ферм №1 (612,9 квадрата) и №2 (617,1 квадрата), а также земельный участок, где находятся строения (45 тысяч 371 квадратный метр). Земля предназначена именно для сельского хозяйства и именно для животноводства.

Заявки принимаются до 12 марта. Сами торги назначены на 16 число того же месяца.

