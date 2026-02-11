Ливны нашли подрядчика для продолжения благоустройства Комсомольского парка

Орловский райцентр заказал уже четвертый этап преображения.

Фото: администрация Ливны

Электронный аукцион по выбору подрядчика привлек двух участников. Победителем признано ООО «ПроектСтрой» (г. Ливны). 10 февраля управление ЖКХ администрации города подписало контракт. Его цена – 15 325 460 рублей 30 копеек. Срок исполнения – 29 октября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

В парке будет продолжена и закольцована дорожка, которую смогут использовать легкоатлеты, лыжники и просто активные горожане. Планируется устройство освещения и системы видеонаблюдения на спортивной трассе. Предусмотрено расширение парковочной зоны, установка общественного туалета.

В 2025 году в Комсомольском парке завершился третий этап благоустройства. На общественной территории свежий асфальт положили на пешеходные и спортивные дорожки, вдоль установлены скамейки и урны. Появилась универсальная спортивная площадка с современным покрытием для игр в волейбол, баскетбол и мини футбол. В ходе рейтингового голосования жители города поддержали продолжение работ в этой зоне.

По данным kartoteka.ru, ООО «ПроектСтрой» зарегистрировано в Ливнах в 2017 году. Директор и учредитель – Алоян Темур Вазирович. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек.

ИА "Орелград"


