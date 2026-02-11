Ливны нашли подрядчика для продолжения благоустройства Комсомольского парка

Орловский райцентр заказал уже четвертый этап преображения.

Электронный аукцион по выбору подрядчика привлек двух участников. Победителем признано ООО «ПроектСтрой» (г. Ливны). 10 февраля управление ЖКХ администрации города подписало контракт. Его цена – 15 325 460 рублей 30 копеек. Срок исполнения – 29 октября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

В парке будет продолжена и закольцована дорожка, которую смогут использовать легкоатлеты, лыжники и просто активные горожане. Планируется устройство освещения и системы видеонаблюдения на спортивной трассе. Предусмотрено расширение парковочной зоны, установка общественного туалета.

В 2025 году в Комсомольском парке завершился третий этап благоустройства. На общественной территории свежий асфальт положили на пешеходные и спортивные дорожки, вдоль установлены скамейки и урны. Появилась универсальная спортивная площадка с современным покрытием для игр в волейбол, баскетбол и мини футбол. В ходе рейтингового голосования жители города поддержали продолжение работ в этой зоне.

По данным kartoteka.ru, ООО «ПроектСтрой» зарегистрировано в Ливнах в 2017 году. Директор и учредитель – Алоян Темур Вазирович. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек.

