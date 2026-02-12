13 февраля состоится прощание с бывшим руководителем УФСИН Орловской области

12.2.2026 | 19:40 Новости, Общество

Ушел из жизни Владимир Александрович Доронин.

Полковнику внутренней службы в отставке, ветерану уголовно‑исполнительной системы было 65 лет. УФСИН России по Орловской области выражает соболезнования родным и близким.

Владимир Доронин служил в Орловской области с 1990 по 2016 год. Занимал руководящие должности, в том числе в ИК‑7 и ИК‑6. Более шести лет возглавлял УФСИН России по Орловской области. В 2016 году руководил УФСИН России по Удмуртской Республике. Через два года вышел на пенсию.

Владимира Александровича запомнили как профессионала, компетентного и требовательного руководителя с высокими моральными качествами и чувством долга, подчеркнули в УФСИН России по Орловской области.

Прощание состоится 13 февраля с 10:00 до 11:30 в ритуальном зале «Черная роза» (г. Орел, ул. Цветаева, д. 15а, стр. 1).  Отпевание пройдет в Покровском храме (г. Мценск, ул. Катукова, д. 1а). Церемония начнется в 12:30.

