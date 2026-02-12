В Орле выработали новые меры по борьбе с террористами и диверсантами

Состоялось заседание оперативного штаба в Орловской области.

Его провёл начальник Управления ФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков. В заседании участвовали представители силовых структур и органов исполнительной власти нашего региона.

Участники обсудили вопросы, связанные с исполнением решений Национального антитеррористического комитета, Федерального и регионального оперативных штабов. Также были выработаны дополнительные меры в сфере борьбы с террористическими преступлениями и диверсионной деятельностью.

Кроме того, на заседании подвели итоги работы оперативных групп в муниципальных образованиях Орловской области за 2025 год. Лучшей признали группу из города Орла. Её руководителю, главе Управления МВД России по областному центру Алексею Архипову, вручили переходящий кубок, а также грамоту.

Второе место заняла группа из Орловского муниципального округа, третье – из Ливен и Ливенского района.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Орловской области и Аппарате Оперативного штаба в Орловской области.

ИА “Орелград”