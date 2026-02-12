Растет спрос малого и среднего бизнеса на цифровые инструменты

Активнее идет электронный документооборот.

Рынок МСБ в России проходит проверку на цифровую зрелость. Если раньше внедрение ЭДО мотивировалось стремлением ускорить бизнес‑процессы, то сейчас это ключевое условие для успешной конкуренции. По данным ВТБ, масштаб цифровизации впечатляет: до 70 % деловых операций в России уже можно проводить полностью в электронном формате. Малый и средний бизнес демонтирует высокий спрос на квалифицированную электронную подпись (КЭП), машиночитаемую доверенность (МЧД).

Цифровая трансформация из конкурентного преимущества превратилась в необходимость. Законы о персональных данных и о критической информационной инфраструктуре устанавливают для малых компаний те же стандарты цифровой безопасности, что и для крупных предприятий. Партнеры по бизнесу все чаще ожидают работы в электронном формате.

Руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин отмечает, что вместе с КЭП широко применяется машиночитаемая доверенность. Особенно актуально в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики.

«Новые решения помогают предпринимателям работать в цифровой среде, безопасно и оперативно распределяя полномочия внутри команды», – подчеркнул Спартак Солонин.

Банк запустил сервис, который упрощает работу предпринимателей: теперь можно оформить единый комплект на год, включающий 10 МЧД, КЭП для представителя. Это избавляет от необходимости визитов в разные инстанции. Удобно также тем, что владельцы бизнеса могут использовать разные доверенности в зависимости от задач сотрудников.

ИА “Орелград”