На Масленицу орловцам предложат кесадилью, пиццу и гамбургеры

Стали известны условия проведения специализированной ярмарочной торговли.

Администрация города Орла распорядилась об организации специализированной тематической ярмарки «Широкая масленица». Праздничная торговля будет развернута в областном центре 22 февраля, с 10.00 до 15.00 часов. Специализированная ярмарка будет работать на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха и на территории самого парка. Организатором выступает управление экономического развития. Ему мэрия поручила разместить участников ярмарки и обеспечить ее работу в соответствии с требованиями действующего законодательства.

За уборку территории будет отвечать МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», за монтаж-демонтаж торгового оборудования – МКУ «Объединенный муниципальный заказчик». Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области мэрия рекомендовала обеспечить на ярмарке исполнение действующего законодательства в пределах имеющихся полномочий, то есть проконтролировать и самих продавцов, и качество товаров.

На специализированной тематической ярмарке «Широкая масленица» в городе Орле в 2026 году общепиту разрешат торговать продукцией собственного производства, отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кстати, мэрия утвердила ассортимент. Так, в список разрешенных к продаже праздничных товаров включены: блинчики с различными начинками, жареный сыр, кесадилья (традиционная мексиканская лепешка с различными начинками, включая овощи, мясо и птиц), гамбургеры, хот-доги, сэндвичи, пицца.

Также орловцам предложат пироги с различными начинками, расстегаи, кулебяку, пельмени во фритюре, сырные палочки и шарики во фритюре, картофель фри с топингами, шашлык из мяса и курицы, колбаски, сосиски, овощи, в том числе приготовленные непосредственно на месте оказания услуг общественного питания с использованием мангала, очага-гриля, газ-гриля или электро-гриля.

Кроме того, власти разрешили к продаже на масленичной ярмарке кондитерские выпечные изделия, конфеты, шоколад, карамель, мармелад, леденцы, пряники, печенье, вафли, чай, кофе, горячий шоколад, авторские напитки, соки, лимонад, минеральную воду, напитки на основе меда. Допускаются глинтвейн, пунш и грог – но только при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и уведомления о предстоящей торговле департамента промышленности и торговли Орловской области. Разрешены и развлекательные услуги.

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”