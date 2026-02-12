На Орловщине выборы могут ускорить капремонт школ

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Орловский глава рассказал об этом на совещании с руководителями муниципальных образований.

Проблема состоит в том, что во многих школах должны будут разместить избирательные участки. В связи с этим их ремонт должен ускориться. Причём такая задача поставлена на федеральном уровне.

По словам Клычкова, сегодня утром этот вопрос обсуждался на совещании, которое по видеосвязи провёл зампред федерального правительства Дмитрий Чернышенко.

«Нужно быть готовым к открытию избирательных участков. Прошу всех взять на контроль», – указал губернатор.

Напомним, в этом году Единый день голосования назначен на 20 сентября. Запланированы выборы в Госдуму и облсовет.

ИА «Орелград»