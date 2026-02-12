На Орловщине расширят Единый диспетчерский центр скорой помощи

12.2.2026 | 13:30 Медицина, Новости

В этом году в него войдут ещё восемь районных подстанций.

Фото: Станция скорой медицинской помощи (г.Орел)

Сейчас их насчитывается 15.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, с 1 апреля в сеть войдут подстанции Краснозоренского, Новосильского, Троснянского и Шаблыкинского районов. Позднее, но до 1 января — Болховской, Колпнянской, Корсаковской и Покровской районных больниц.

Местоположение подстанций останется прежним. Однако подключение к системе повлияет на оперативность оказания медпомощи. Если все бригады «Скорой» в конкретном районе уже заняты, диспетчер может направить туда ближайший экипаж из другого муниципального образования, входящего в сеть.

