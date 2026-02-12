Губернатор пригрозил главам районов «исключением из всех программ»

12.2.2026 | 14:49 Новости, Экономика

Орловский глава заявил об этом на сегодняшнем совещании.

Фото: ИА “Орелград”

Андрей Клычков встречался с главами и представителями муниципальных образований. Одной из главных тем стала контрактация.

До 1 марта районы должны заключить 240 контрактов на работы, запланированные по нацпроектам. Пока подписано 117 таких документов.

Шесть районов не заключили ни одного контракта. Это Верховский, Знаменский, Корсаковский, Новосильский, Новодеревеньковский и Троснянский.

Кроме того, губернатор, разговаривая с представителем Должанского района, раскритиковал ситуации, когда заказчиком работ выступают лица и структуры, не имеющие прямого отношения к строительству.

«Назначаете заказчиком директора школы, потом отдел образования… Если мы занимаемся стройкой — у нас должен быть профессиональный заказчик», – заявил Клычков.

«Я прошу всех глав. Если вы хотите выкопать яму себе, своим жителям и области – занимайтесь этим дальше, но тогда я вас исключу из всех программ», – резюмировал губернатор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU