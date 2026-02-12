Налоговики вернули орловцам 1,4 миллиарда рублей

Жители региона воспользовались своим правом на налоговые вычеты.

В 2025 году жители Орловской области подали в налоговые органы около 73,8 тысячи деклараций. И примерно в 38 тысяч из них заявили о своем праве на получение налоговых вычетов. В результате из бюджета орловцам вернули около 1,4 миллиарда рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, добавив, что чаще всего орловцы заявляли право на получение имущественных (54 процента от общего количества деклараций) и социальных (45 процентов от общего количества деклараций) налоговых вычетов.

«С прошлого года появилась возможность получения в упрощенном порядке не только имущественного и инвестиционного, но и социальных вычетов, в частности: на оплату обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, а также страховых и пенсионных взносов, – напомнили в областной налоговой службе. – Для этого нужно подписать предзаполненное заявление, сформированное в личном кабинете налогоплательщика, и направить его в налоговый орган».

Тем временем пресс-служба губернатора напомнила орловцам о том, что знак отличия «Готов к труду и обороне» дает право на получение налогового вычета в размере от 13 до 22 процентов налогов, уплаченных государству. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить налоговый вычет, – 18 тысяч рублей в год. По информации департамента физической культуры и спорта Орловской области, право на вычет есть у тех, кто в течение календарного года работает и платит НДФЛ, выполнил нормативы ГТО, получил знак отличия или подтвердил его, а также, что является важным условием, прошел профилактический медосмотр.

«С 2026 года можно будет получить вычет за родителей пенсионного возраста, которые посещают бассейн, тренажерный зал или занимаются другими видами спорта, добавили в пресс-службе губернатора. – За 2023 и 2024 годы можно вернуть 13 процентов расходов, а размер вычета за 2025-й зависит от ставки налога — от 13 до 22 процентов. При этом предельная сумма, от которой рассчитывается вычет, — 150 тысяч рублей. То есть при ставке 13 процентов можно вернуть до 19,5 тысячи рублей, а при ставке 22 процента — до 33 тысяч рублей».

