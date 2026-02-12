Силовики задержали 13 человек на охраняемых объектах

Все они были переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

В течение прошедшей недели сотрудники вневедомственной охраны совершили 176 выездов по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов и жилых помещений. В результате были задержаны 13 человек, подозреваемых в совершении противоправных действий. В отношении них составлены протоколы об административном нарушении, все задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, добавив, что позднее в отношении двоих нарушителей были возбуждены уголовные дела. «Подразделения вневедомственной охраны осуществляют круглосуточную защиту всех видов собственности, включая учреждения, жилые помещения, частные дома и гаражи. Для передачи сигналов тревоги на пульт централизованного наблюдения используются стационарные и портативные устройства, функционирующие по радиоканалу в пределах охраняемого объекта», – говорят в силовом ведомстве.

Ранее Управление МВД России по городу Орлу сообщило, что в прошлом году в областной столице был проделан значительный объем работы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах и в других общественных местах. В целом за год сотрудниками полиции в было выявлено более 8,5 тысячи административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.

В частности, было составлено более 2 тысяч административных протоколов за распитие спиртных напитков в общественном месте. Было выявлено 48 административных правонарушений по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена, либо ограничена). Также было составлено 20 административных протоколов за нарушение правил продажи алкогольной или спиртосодержащей продукции. В целом состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением общего количества зарегистрированных преступлений на 20,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

«Немаловажную роль в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности играют современные средства безопасности и видеонаблюдения, – отмечают в УМВД по городу Орлу. – Внедрение элементов аппаратно-програмного комплекса способствует предотвращению правонарушений, своевременному задержанию нарушителей общественного порядка. С использованием АПК «Безопасный город» более эффективно проводится работа по раскрытию преступлений. Так, на территории областного центра функционирует 302 технических средства контроля за состоянием правопорядка АПК «Безопасный город».

ИА “Орелград”