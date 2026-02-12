Облсовет взял на контроль ситуацию с защитой пчеловодства

Депутаты рассмотрят вопросы совершенствования системы оповещения о применении химикатов.

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета принял решение о проведении совместного с Россельхознадзором круглого стола. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, к участию в нем будут приглашены представители надзорного ведомства, руководители сельхозпредприятий и аграрных объединений, пчеловоды, а также профильные департаменты регионального правительства.

«В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы совершенствования системы оповещения пчеловодов, повышения исполнительской дисциплины аграриев и минимизации экологических рисков», – информирует пресс-служба Орловского облсовета. Поводом для созыва круглого стола стала непростая ситуация, связанная с нарушениями в сфере безопасного применения пестицидов и агрохимикатов.

В регионе неоднократно регистрировались случаи массового мора пчел из-за агрохимикатов. Депутатский корпус взял на свой контроль ситуацию с применением пестицидов и защитой пчеловодства. Гибель пчелосемей, фиксируемая по обращениям граждан, свидетельствует о необходимости усиления надзора и профилактической работы, отметили в пресс-службе регионального парламента. Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии проводит системный мониторинг ситуации на основе данных ТУ Россельхознадзора.

Статистика указывает на значительное количество нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции в Орловской области — 1384 случая за 2025 год. По данным ТУ Россельхознадзора, наиболее часто встречающиеся нарушения: отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами; выявление случаев применения препарата не на той культуре, что предусмотрена реестром пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ; превышение нормы расхода препарата на сельскохозяйственной культуре.

«В целях предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, территориальным Управлением направлено 1381 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», – следует из данных ТУ Росельхознадзора. Всего в прошлом году в Орловской области при осуществлении государственного контроля в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами было проведено 1425 контрольно-надзорных мероприятий. Их основная доля – это мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, то есть мониторинг безопасности.

ИА “Орелград”