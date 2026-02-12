Межрегиональный фестиваль танца стартовал на Орловщине

На первом этапе пройдет зональный просмотр конкурсных номеров.

Орловский областной центр народного творчества объявил о старте приема заявок на III Межрегиональный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Радуга танца». Заявки будут принимать по 10 марта 2026 года. Затем стартует зональный просмотр конкурсных номеров коллективов Орловской области, который продлится по 6 апреля, а в период с 6 по 10 апреля пройдет просмотр конкурсных номеров коллективов из других регионов страны. На 26 апреля назначен заключительный гала-концерт и награждение победителей.

Организаторы ставят перед собой задачи по популяризации хореографической культуры народов России, эстетическому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению исполнительского мастерства участников, выявлению талантливых исполнителей и ведущих творческих коллективов в области хореографического искусства. Кроме того, никогда не будет лишним обмен опытом творческой работы.

Если для коллективов Орловской области предусмотрена очная форма, то есть непосредственное участие, то коллективы из других регионов примут в нем участие заочно. Для этого вместе с заявкой им надо прислать в оргкомитет видеозапись своего выступления. В конкурсе могут принять участие хореографические коллективы и солисты независимо от их ведомственной принадлежности. Их поделят на возрастные группы, одна из которых будет смешанной.

В конкурсе могут участвовать солисты, дуэты, малые танцевальные группы в количестве от 3 до 7 человек и танцевальные коллективы – от 8 и более человек. Номинации следующие: танцы народов России, русский танец, основанный на областных особенностях регионов России, стилизация народного танца, детский танец, классический танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец, уличный танец, историко-бытовой танец и танцевальное шоу.

В последнем случае разрешено использование в танцевальных композициях различных атрибутов, в том числе лент, мячей, декораций и др. Музыкальное сопровождение: аккомпанемент или фонограмма. Количество номеров от одного солиста и дуэта – не более двух, от коллектива – не ограничено. К участию не примут номера, которые были представлены на предыдущих конкурсах по хореографии, проводимых Орловским областным центром народного творчества.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”