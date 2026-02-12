Орловца будут судить за демонстрацию нацистской символики

12.2.2026 | 17:05 Криминал, Новости

Дело направлено в суд.

Фото: vk.com/club56875931

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Делом занималось подразделение по Советскому району Орла.

Обвинения предъявлены местному жителю.

Известно, что с ноября 2024-го по сентябрь 2025-го он находился в орловском СИЗО №1. Именно в этот период и проихоисходила демонстрация. Мужчина показывал окружающим соответствующие татуировки.

Ранее за совершение аналогичных действий фигуранта подвергли административному наказанию. Однако он не сделал для себя никаких выводов.

ИА «Орелград»


