Орловца будут судить за демонстрацию нацистской символики

Дело направлено в суд.
Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Делом занималось подразделение по Советскому району Орла.
Обвинения предъявлены местному жителю.
Известно, что с ноября 2024-го по сентябрь 2025-го он находился в орловском СИЗО №1. Именно в этот период и проихоисходила демонстрация. Мужчина показывал окружающим соответствующие татуировки.
Ранее за совершение аналогичных действий фигуранта подвергли административному наказанию. Однако он не сделал для себя никаких выводов.
