Банки дают клиентам возможность оформить индивидуальный дизайн цифровых карт

Тренд на персонализацию добрался и до банковского сектора.

Финансовые организации расширяют функционал мобильных приложений — теперь пользователи могут менять внешний вид своих дебетовых карт. Сегодня ВТБ официально анонсировал возможность кастомизировать дизайн цифровых карт.

Клиенты выбирают оформление из предложенного набора — например, изображения природы, животных, тематические сезонные коллекции и так далее. Выбранный дизайн отображается в интерфейсе приложения, а также при совершении бесконтактных платежей. Инициатива отвечает растущему спросу на индивидуализацию цифровых сервисов.

По мнению экспертов, кастомизация элементов интерфейса решает сразу две задачи. Во-первых, повышает эмоциональную вовлеченность клиентов — взаимодействие с финансовым продуктом становится более личным. Во-вторых, дает пользователям инструмент для самовыражения через визуальные элементы.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркивает, что персонализация — тренд нашего времени.

«Сегодня пользователям важно, чтобы сервисы были не только удобными, но и эмоциональными, помогать самовыражению через визуализацию».

Возможность настроить внешний вид цифровой карты — это не просто косметическое обновление, а шаг к более глубокому и персонализированному взаимодействию.

ИА “Орелград”