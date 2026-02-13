В Орловском округе сельхозземлю отдадут под дома для льготников

О разработке изменений в Генплан и ПЗЗ распорядился Вячеслав Миронов.

Приказ управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области издан 9 февраля. Принято решение разработать изменения в ключевые градостроительные документы ОМО. Бюджетному учреждению «ОрелАрхплан» нужно до 24 декабря 2026 года подготовить и передать в управление проекты изменений.

В Генеральном плане подразумевается преобразование функциональной зоны сельскохозяйственного использования в зону застройки индивидуальными жилыми домами на участках с кадастровыми номерами 57:10:0100101:1050; 57:10:0160101:564. При этом нужно отобразить планируемую улично‑дорожную сеть и объекты инженерной инфраструктуры согласно документации по планировке территории.

В ПЗЗ следует изменить границы территориальной зоны СХИ (сельскохозяйственного использования) на зону Ж1 (застройка индивидуальными жилыми домами) для тех же кадастровых участков. Необходимо актуализировать описание местоположения границ территориальных зон, включая подготовку XML‑схем.

Корректировки проводятся в целях обеспечения возможности предоставления земельных участков льготной категории граждан, отмечено в приказе.

Участок 57:10:0100101:1050 расположен у села Моховица. Имеет площадь 149 973 кв. м. Участок 57:10:0160101:564 – у села Паюсово, 149 980 кв. м. Судя поданным Геоинформационного портала, эти земли населенных пунктов имеют вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».

