СМИ: Орловский полицейский возглавил белгородское УМВД

Руководить полицией соседнего региона будет Виталий Власов, утверждает источник.

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости». Ранее главой местного УМВД являлся генерал-майор Василий Умнов.

Виталий Власов окончил орловский Юридический институт МВД имени Лукьянова. Его служба в правоохранительных органах началась в 1992-м году.

Власов служил в уголовном розыске нашего региона, а затем возглавил его. Также он занимал должность замначальника регионального УМВД. В 2025-м около месяца являлся исполняющим обязанности главы Управления МВД по Орловской области.

Был отмечен медалями «За отличие в охране общественного порядка» и «За безупречную службу в МВД».

ИА «Орелград»