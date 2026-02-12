Клычков снова обсудил с Гладковым размещение белгородцев на Орловщине

12.2.2026 | 11:12 Новости, СВО

Разговор состоялся сегодня утром.

Фото: Портал Орловской области

Об этом орловский губернатор объявил на совещании с главами муниципальных образований. Главы регионов совместно оценивали текущую ситуацию.

Напомним, что ещё в понедельник Андрей Клычков заявил о готовности оказать поддержку Белгородской области — в случае серьёзных проблем с отоплением жилого сектора (из-за атак вражеских БПЛА). Орловский глава распорядился создать в нашем регионе единый центр приёма таких граждан, а также собрать информацию о всех возможных местах для их размещения.

ИА «Орелград»


