В Орле ремонт коллектора продолжится на другой улице

12.2.2026 | 17:24 Важное, ЖКХ, Новости

Ограничивать движение пока не планируется.

Фото: vk.com/oreladm

«Орёлводоканал» планирует приступить к следующему этапу реконструкции на участке Октябрьской — от Полесской до Тургенева. «Перекрытие движения не планируется», – пояснили в пресс-службе Администрации Орла.

Работы на Полесской близятся к концу. Специалисты завершили бетонирование межтрубного пространства. Выполнен монтаж новых (усиленных) плит перекрытия с битумной гидроизоляцией.

«Бетонирование… позволило обеспечить дополнительную жёсткость конструкции и защиту колодца от разрушений. В настоящее время основание подготовлено под асфальтирование», — пояснил генеральный директор «Орелводоканала» Василий Иванов.

Восстановлением дорожного покрытия займётся «Спецавтобаза».

После этого ограничения на движение по Полесской будут сняты. Завтра в 12 часов троллейбусы №4 и №6 должны вернуться на привычные маршруты.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU