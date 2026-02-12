В Орле ремонт коллектора продолжится на другой улице

Ограничивать движение пока не планируется.

«Орёлводоканал» планирует приступить к следующему этапу реконструкции на участке Октябрьской — от Полесской до Тургенева. «Перекрытие движения не планируется», – пояснили в пресс-службе Администрации Орла.

Работы на Полесской близятся к концу. Специалисты завершили бетонирование межтрубного пространства. Выполнен монтаж новых (усиленных) плит перекрытия с битумной гидроизоляцией.

«Бетонирование… позволило обеспечить дополнительную жёсткость конструкции и защиту колодца от разрушений. В настоящее время основание подготовлено под асфальтирование», — пояснил генеральный директор «Орелводоканала» Василий Иванов.

Восстановлением дорожного покрытия займётся «Спецавтобаза».

После этого ограничения на движение по Полесской будут сняты. Завтра в 12 часов троллейбусы №4 и №6 должны вернуться на привычные маршруты.

ИА «Орелград»