В Орле вспомнят о воинах, погибших за рубежом

О проведении патриотической акции распорядилась мэрия.

Акция будет посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Как следует из постановления администрации Орла, организуется она в целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.

Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями поручено организовать и провести ее 15 февраля. Патриотическая акция стартует в 10 часов утра на площадке у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов, расположенном на Наугорском шоссе.

Управлениям МВД России по городу Орлу и Госавтоинспекции мэрия рекомендовала принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. Управлению по безопасности администрации города Орла поручено обеспечить организацию медицинского обслуживания в месте проведения мероприятия, разработать схему эвакуации и речевого модуля о порядке действий участников мероприятия в случае поступления сигнала оповещения «Ракетная опасность».

Тем временем в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «По долгу службы, по велению сердца». Она также посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он отмечается ежегодно 15 февраля. Начиная с 1989 года эта дата широко отмечалась как День вывода советских войск из Афганистана.

«Сегодня мы склоняем головы перед войнами, погибшими в Афганистане, – говорят в «Бунинке». – С благодарностью говорим самые добрые слова героям, которые с честью выполняли свой долг. Героизм, отвага и доблесть воинов-афганцев стали примером для сегодняшних и будущих защитников отечества. Выставка знакомит с публикациями непосредственных участников боевых действий. Интерес представляют материалы в журналах: «Власть», «Российская Федерация сегодня», «Новая и новейшая история», «Свободная мысль», «Военно-исторический журнал» и др. Здесь ученые, политологи, военные эксперты представляют широкое полотно трагических событий тех лет».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”