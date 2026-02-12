У одного орловца по суду отняли права, у второго – машину

Причинами стали медицинский диагноз и долг по кредиту.

Кромской районный суд вынес решение по административному исковому заявлению прокурора Кромского района, поданному к местному жителю. Как пояснили в пресс-службе суда, прокурор выступил в интересах неопределенного круга лиц. Он просил лишить ответчика водительских прав. Удостоверение мужчина получил в 2017 году. Однако недавно в ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2025 году ответчика поставили на учет у врача-нарколога.

Ему поставлен диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Это означает, что, с точки зрения закона, садиться за руль с таким диагнозом опасно. Причем угрозу подобный водитель создает как для других участников дорожного движения, так и для самого себя. В иск прокурор просил суд прекратить действие права управления транспортными средствами данного гражданина.

Оценив представленные доказательства, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Во-первых, он прекратил действие прав, которые разрешали ответчику управлять транспортными средствами нескольких категорий. Во-вторых, суд обязал гражданина в месячный срок со дня вступления решения в законную силу сдать водительское удостоверение в органы Госавтоинспекции. Но решение еще не вступило в законную силу, а в регионе уже бывали случаи, когда лишенные водительских прав орловцы обжаловали решения в апелляционном порядке.

Другой житель Орловской области по суду лишился автомобиля. Иск к нему подал «Совкомбанк». Как сообщили в пресс-службе Верховского районного суда, истец указал, что банк заключил с ответчиком кредитный договор на 243 тысячи рублей. При этом гражданин предоставил в залог транспортное средство, а именно автомобиль марки LADA Granta. Кредит заемщик своевременно не погасил. Более того, по расчетам банка задолженность по кредиту на сегодняшний день достигла 527 тысяч рублей, то есть она вдвое превышает сумму самого займа. В сумму долга банк включил набежавшие проценты и пени, начисленные за нарушение обязательств.

Банк просил суд взыскать с ответчика задолженность, расходы по оплате государственной пошлины, а также обратить взыскание на заложенное имущество. И требования были удовлетворены. «Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд учел, что ответчик нарушил условия кредитного договора, в связи с чем, с него взыскана задолженность в полном объеме и обращено взыскание на заложенное имущество. Решение в законную силу не вступило», – резюмирует пресс-служба Верховского районного суда.

