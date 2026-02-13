Многодетный отец попался на мошенничестве с социальным налоговым вычетом

Вступило в силу решение Верховского районного суда Орловской области.

Житель муниципалитета в группе с неустановленными лицами совершил мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ) — хищение бюджетных средств путем обмана.

Мужчина получил от своего отца, который не знал о преступном плане, паспорт, логин и пароль от «Госуслуг», реквизиты банковской карты. Через мессенджер передал данные неустановленным лицам, которые изготовили подложные документы (справку об оплате медицинских услуг, договор, кассовый чек на 157 000 рублей), составили фальшивую налоговую декларацию 3‑НДФЛ за 2019 год. Фейки направили через «Личный кабинет налогоплательщика» от имени отца мошенника в УФНС по Орловской области.

Налоговый вычет составил 19 215 рублей. Половина суммы была переведена соучастнице, остальное житель Верховского района использовал по своему усмотрению. Преступление раскрыто в ходе камеральной проверки ФНС и оперативно‑розыскных мероприятий.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору). В качестве смягчающих обстоятельств признано наличие четырех несовершеннолетних детей, активное способствование расследованию, добровольное возмещение ущерба, признание вины и раскаяние. Назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 тысяч рублей.

ИА “Орелград”