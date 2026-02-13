В Орловской области подросла безработица

Только в декабре 2025 года получили статус безработного 407 человек.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, оценили специалисты департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. По их данным, к началу 2026 года официально на учете состояли 1,4 тысячи жителей региона. Правда, только 1,2 тысячи из них имели статус безработного, а пособие по безработице получали 1,1 тысячи человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец декабря 2025 года составил 0,4 процента, хотя месяцем ранее, да и в течение всего минувшего года он стабильно держался на уровне 0,3 процента. По данным Орелстата, только в декабре 2025 года статус безработного получили 407 орловцев, что на 31,3 процента больше, чем было в декабре 2024 года. Трудоустроено за последний месяц минувшего года было 127 человек, что на 38 процентов больше численности трудоустроенных безработных годом ранее.

«В декабре 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 11 человек», – сообщили также в Орелстате. Кроме того, статистики обнародовали сведения по итогам очередного выборочного обследования рабочей силы. В нее включаются жители региона в возрасте от 15 лет и старше. Сообщается, что за октябрь-декабрь 2025 года численность рабочей силы в регионе составила 351,6 тысячи человек.

Из них 345,7 тысячи человек классифицируются статистиками как люди, занятые экономической деятельностью. А оставшиеся 5,8 тысячи орловцев были квалифицированы как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (МОТ). Напомним, что к числу таких безработных статистика относит тех, кто на момент обследования не имел работы или другого доходного занятия, но искал ее и был готов приступить к ней в обследуемую неделю.

ИА «Орелград»