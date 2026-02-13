Суд объяснил причину штрафа в 1 миллион рублей орловскому чиновнику

Некоторые детали уголовного процесса раскрыли в Дмитровске.

Пресс-служба Дмитровского районного суда раскрыла некоторые детали процесса, в рамках которого начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Дмитровского района был признан виновным по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Ранее прокуратура региона сообщала, что чиновнику было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.

Как пояснили в пресс-службе Дмитровского районного суда, теперь уже бывший чиновник районной администрации понесет уголовное наказание за получение взятки в обмен на незаконное бездействие. Как следует из материалов дела, в период времени с июня по сентябрь 2024 года он занимал руководящую должность в отделе сельского хозяйства. В его должностные обязанности входило, в том числе, осуществление муниципального земельного контроля. В частности, чиновник следил за тем, чтобы земельные участки использовались по целевому назначению.

Контроль касался земель, находившихся в аренде у юридических лиц – сельхозпроизводителей, предоставленных им по договорам аренды по льготной плате. Поясним, что муниципальные земли сдаются в аренду аграриям по льготной цене в целях реализации постановления правительства Орловской области № 497 от 01.09.2022 «Об утверждении Перечня продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в Орловской области в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций».

В сентябре 2024 года комиссия, которую возглавлял осужденный чиновник, осмотрела такие земельные участки и убедилась в том, что арендатор не использовал их по целевому назначению. Это означает, что у комиссии имелись все основания для принятия решения об отказе в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения договоров аренды. Однако глава комиссии решил воспользоваться ситуацией и обогатиться.

Как итог – он получил 30 тысяч рублей от главы организации-арендатора за непринятие решения об одностороннем расторжении договоров льготной аренды земли. Иными словами, чиновник «закрыл глаза» на выявленные нарушения, за что получил незаконное вознаграждение. Приговор уже вступил в законную силу, добавила пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»