Рынок ипотеки вопреки сезонному спаду показал впечатляющий рост

Ключевые цифры и причины аномалии в Центральной России выяснили эксперты.

В ЦФО (включая Москву и область) объем выданных жилищных кредитов в январе 2026 года достиг 12,3 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем в январе 2025. По России в целом сумма оформленной ипотеки составила 430 млрд рублей. Это более чем в три раза выше показателя января 2025 года, в полтора раза превышает результат первого месяца 2024. Как сообщили в ВТБ, это лучший старт года за всю историю наблюдений.

Основная причина всплеска спроса — ожидание обновления «семейной ипотеки» с 1 февраля 2026 года. Среди новых условий: обязательное включение супруга в состав заемщиков (кроме случая, когда это иностранный гражданин); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей для подтверждения права на льготу.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин объяснил аномалию так: традиционный сценарий «декабрьский ажиотаж — январское затишье» в этом году не сработал.

«Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали ее в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов», – сравнил Алексей Охорзин.

Эксперт также отметил, что такой сдвиг спроса повлияет на февральскую статистику. Но после короткой паузы рынок вернется к устойчивому росту.

Хотя смещение активности с декабря на январь может скорректировать показатели ближайших месяцев, эксперты сохраняют оптимистичный прогноз на среднесрочную перспективу — потенциал для дальнейшего роста ипотечного рынка остается высоким.

