В Орле в поликлинику №2 пришёл аллерголог

Ведётся приём пациентов.

Врач Татьяна Леонтюк принимает на четвёртом этаже в кабинете №428. Ей помогает ещё один новый сотрудник поликлиники – медицинская сестра Ольга Карманова.

Татьяна Леонтюк окончила медицинский институт по специальности «терапевт», а затем прошла ординатуру именно по аллергологии. Она работает в этом качестве с 2021-го года.

В день врач принимает около 18 пациентов. Записаться можно по телефону, на сайте электронной регистратуры или через участкового терапевта.

«Аллергия у взрослых может проявляться в виде аллергического ринита, бронхиальной астмы, атопического дерматита и экземы, пищевой аллергии, лекарственной гиперчувствительности», – напомнили в поликлинике.

ИА «Орелград»