В Орле в поликлинику №2 пришёл аллерголог

13.2.2026 | 11:35 Медицина, Новости

Ведётся приём пациентов.

Фото: Поликлиника №2 города Орла

Врач Татьяна Леонтюк принимает на четвёртом этаже в кабинете №428. Ей помогает ещё один новый сотрудник поликлиники – медицинская сестра Ольга Карманова.

Татьяна Леонтюк окончила медицинский институт по специальности «терапевт», а затем прошла ординатуру именно по аллергологии. Она работает в этом качестве с 2021-го года.

В день врач принимает около 18 пациентов. Записаться можно по телефону, на сайте электронной регистратуры или через участкового терапевта.

«Аллергия у взрослых может проявляться в виде аллергического ринита, бронхиальной астмы, атопического дерматита и экземы, пищевой аллергии, лекарственной гиперчувствительности», – напомнили в поликлинике.

