В Орловском МО в очереди на ремонт стоят три школы

Учреждения перечислил глава округа Александр Черных.

Чиновник сделал это в интервью телеканалу «Первый областной».

По его словам, в очереди на масштабное обновление стоят Стрелецкая, Лавровская и Звягинская школы.

«Документация на эти объекты у нас готова. Мы ожидаем финансирования. Как только оно поступит, мы готовы активно включиться в эту работу», – заявил глава Орловского округа.

Как информирует портал нашей области, сейчас в муниципальном образовании ремонтируют Образцовскую школу. Работы выполняет ООО «Авилон». Они должны завершиться 20 августа.

На данный момент полностью выполнен демонтаж, установлены оконные блоки, завершены работы по монтажу и запуску системы отопления. Также на втором этаже школы завершена заливка стяжки пола.

Продолжаются работы по утеплению фасада и ремонту кровли, а также по отделке помещений.

ИА «Орелград»