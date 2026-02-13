В Орловском МО в очереди на ремонт стоят три школы

Учреждения перечислил глава округа Александр Черных.
Чиновник сделал это в интервью телеканалу «Первый областной».
По его словам, в очереди на масштабное обновление стоят Стрелецкая, Лавровская и Звягинская школы.
«Документация на эти объекты у нас готова. Мы ожидаем финансирования. Как только оно поступит, мы готовы активно включиться в эту работу», – заявил глава Орловского округа.
Как информирует портал нашей области, сейчас в муниципальном образовании ремонтируют Образцовскую школу. Работы выполняет ООО «Авилон». Они должны завершиться 20 августа.
На данный момент полностью выполнен демонтаж, установлены оконные блоки, завершены работы по монтажу и запуску системы отопления. Также на втором этаже школы завершена заливка стяжки пола.
Продолжаются работы по утеплению фасада и ремонту кровли, а также по отделке помещений.
ИА «Орелград»