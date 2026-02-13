Орловские мужчины чаще дарят путешествия 

На День всех влюбленных за пределами страны чаще всего выбирают Ереван, Тбилиси, Стамбул, Самарканд.

По данным аналитиков «МегаФона» (на основе обезличенных данных), более 90 % запросов на сервисы по поиску билетов к Дню всех влюбленных в Орловской области исходят от мужчин. Лидеры по активности — жители региона в возрасте 35–44 лет (77 % трафика), на втором месте — 18–24 года (19 %).

Популярные направления по России: Сочи, Калининград, Санкт‑Петербург, Казань, Самара, Краснодар, Екатеринбург, Махачкала, Грозный, Минеральные Воды. Среди нестандартных вариантов аналитики отметили Тобольск, Йошкар‑Ола, Кызыл.

ИА “Орелград”