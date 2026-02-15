«Волокиту» ливенских чиновников суд признал незаконной

Вот уже почти год они не могут решить вопрос со скважинами.

Дело по заявлению открытого акционерного общества «Российские железные дороги» к администрации города Ливны рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Интересы компании представляла Московская дирекция по тепловодоснабжению. Из иска следовало, что администрация Ливен должна была принять решение о согласовании вывода из эксплуатации объекта водоснабжения либо о выкупе или заключении договоров аренды спорных объектов.

Как следует из материалов дела, ОАО «РЖД» на праве собственности принадлежат объекты, расположенные на станции Ливны, а именно: насосная станция, две артезианские скважины глубиной 91,5 и 87 метров, водонапорная башня высотой 12 метров, а также три водопроводные сети, включая водопровод к вокзалу.

В марте 2025 года ОАО «РЖД» в лице Московской дирекции по тепловодоснабжению направило в адрес администрации города Ливны уведомление о выводе указанных объектов из эксплуатации. Администрация города Ливны в начале апреля 2025 года ответным письмом сообщила компании, что «уведомление находится на рассмотрении и о принятом решении Общество будет проинформировано в срок, установленный законодательством».

Однако железнодорожники в иске подчеркнули, что какое-либо решение ливенскими чиновниками не принято до сих пор. По их мнению, бездействие администрации, выраженное в непринятии решения в соответствии с законодательством РФ, нарушает их законные права и интересы. Арбитражный суд согласился с этим мнением и решил иск удовлетворить.

В своем решении суд указал, что уведомление о выводе из эксплуатации объектов водоснабжения администрация получила 7 марта 2025 года. Ее ответ о том, что уведомление находится на рассмотрении, датирован 4 апреля 2025 года. Суд указал, что на принятие такого решения закон отводит шесть месяцев. В этот срок чиновники не уложились. Администрация с исковыми требованиями не согласилась и указала, что «решение не было принято, поскольку к уведомлению заявителем не было приложено схемы водоснабжения спорных объектов».

Однако суд данный довод отклонил, отметив, что «реализация органом местного самоуправления обязанности по принятию решения о согласовании вывода из эксплуатации, выкупе или заключении договора аренды в отношении объектов системы водоснабжения и водоотведения не ставится положениями Закона о водоснабжении и водоотведении в зависимость от наличия/отсутствия названных документов».

По мнению суда, у администрации не имелось оснований для непринятия решения о согласовании вывода спорных объектов из эксплуатации либо о выкупе или заключении договора аренды указанных объектов. Поэтому суд признал бездействие администрации города Ливны незаконным и обязал ее все-таки принять одно из возможных решений, предусмотренных статьей 22 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

ИА «Орелград»