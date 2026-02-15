Жителей Ливен не волнует социальная сфера?

Власти райцентра отчитались о работе с обращениями граждан.

Администрация города Ливны. Фото: www.google.com/maps

Отчет прозвучал на рабочем совещании, которое провела и.о. главы города Людмила Полунина. Как пояснили в администрации Ливен, с основным докладом выступила начальник отдела документационного и хозяйственного обеспечения Людмила Кофанова. Она сообщила, что в 2025 году в ходе личных приемов глава города и его заместители приняли 92 граждан. В течение минувшего года в местную мэрию поступило 1173 письменных обращения и 127 электронных писем.

Кроме того, 81 обращение в администрацию города было переадресовано из других структур, в том числе из управления делами президента РФ, администрации губернатора Орловской области, органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов. В структуре поступивших обращений 51 процент касался вопросов муниципальных услуг и экономики, 46 процентов – жилищно-коммунального хозяйства. Удивительно, но всего 2 процента обращений касались вопросов социальной сферы. То ли горожан не волнуют такие вопросы, то ли в Ливнах почти все проблемы в данной сфере решаются своевременно и успешно.

«В отчетном году администрацией города рассмотрено 262 обращения, поступивших на Платформу обратной связи, 65 обращений в электронной системе «Прямая линия» и 17 обращений в ГИС ЖКХ, – доложила также Людмила Кофанова. – В целях эффективной и оперативной обратной связи с жителями ведется работа в системе «Инцидент-менеджмент», которая позволяет рассматривать обращения в социальных сетях и мессенджерах. Через систему в 2025 году поступило 2691 сообщения».

Другой важной задачей указанного отдела является организация документооборота и ведение делопроизводства. По этому поводу спикер отметила, что общий объем документооборота в 2025 году превысил 24 тысячи единиц. В рамках взаимодействия с региональными органами власти в прошлом году в администрацию города поступило 289 поручений губернатора в форме контрольных карточек и 3473 единицы корреспонденции поступило посредством системы электронного документооборота «Дело».

«В течение прошлого года исполнительным органом местного власти издано 173 муниципальных нормативно-правовых акта и 939 ненормативных, 358 распоряжений по личному составу и 162 распоряжения по текущей деятельности администрации города, – добавили в администрации Ливен. – В соответствии с требованиями действующего законодательства все муниципальные нормативно-правовые акты подлежат опубликованию в официальном печатном СМИ – газете «Ливенский вестник».

