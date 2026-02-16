Более 13 тысяч льгот получили орловские ветераны боевых действий

Количество предоставленных налоговых льгот в регионе растет.

В Орловской области за прошедший год ветеранам боевых действий было предоставлено 13 тысяч налоговых льгот. Участники специальной военной операции и члены их семей получили 3,7 тысячи преференций. Кроме того, в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, за прошедший год участникам специальной военной операции и членам их семей были произведены перерасчеты и предоставлены льготы по имущественным налогам на сумму около 16 миллионов рублей.

Такие данные привело Управление ФНС России по Орловской области. Как пояснили в ведомстве, в целом в 2025 году в регионе было предоставлено более 420 тысяч налоговых льгот, общая сумма которых превысила 310 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом сумма предоставленных преференций увеличилась на 88 миллионов рублей, что, в том числе, связано с расширением спектра льгот, включая региональный уровень, для участников СВО и членов их семей.

По данным УФНС, в прошедшем году орловцам было предоставлено около 49 тысяч льгот по транспортному налогу, 160 тысяч льгот – по земельному налогу, 220 тысяч льгот – по налогу на имущество. Основными получателями преференция являются пенсионеры. За прошедший год только им по транспортному, земельному и имущественному налогам было предоставлено 332 тысячи льгот. Инвалиды получили 14,3 тысячи льгот, многодетные семьи – 6,9 тысячи льгот.

«Стоит отметить, что более 99 процентов преференций были оформлены в проактивном режиме, – говорят в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Проактивный режим – это беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот на основе сведений полученных в рамках межведомственного взаимодействия, начиная с периода, в котором у гражданина возникло такое право».

ИА «Орелград»