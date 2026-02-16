Жители Орловского округа стали чаще сообщать о преступлениях

ОМВД России «Орловский» отчитался о своей деятельности за 2025 год.

В 2025 году в ОМВД России «Орловский», обслуживающем территорию Орловского муниципального округа, было зарегистрировано 13 474 сообщений и заявлений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. По сравнению с 2024 годом количество таких сообщений увеличилось на 1,2 процента. Примечательно, что тенденция роста количества сообщений и заявлений граждан в органы полиции сохраняется уже на протяжении нескольких лет.

Об этом говорится в отчете о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России «Орловский» за 2025 год. В нем отмечено, что несмотря на рост количества обращений граждан общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2024 годом снизилось с 593 до 519, или на 12,5 процента.

Отмечается снижение числа зарегистрированных убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и грабежей.

«На 19 процентов снизилось число преступлений против собственности, – следует из ведомственного отчета. – Самым распространенным преступлением в округе по-прежнему остаются мошенничества и кражи. Их удельный вес в общем массиве преступности составил 54,5 процента (283 из 519). За прошлый год на 37,5 процента снизилось количество квартирных краж (16)».

Как сообщает окружная полиция, воруют преступники, в основном, денежные средства, электроинструменты, строительные материалы, малогабаритную бытовую и компьютерную технику, ювелирные изделия. То есть крадут имущество, пользующееся стабильным спросом у населения, которое можно быстро реализовать. Отмечено и то, что на 31,9 процента (с 69 до 91) увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В минувшем году на территории Орловского муниципального округа из незаконного оборота было изъято 29 кг наркотиков. За употребление наркотических средств без назначения врача было составлено административных протоколов. Вместе с тем, количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, остается на высоком уровне. В прошлом году было зарегистрировано 266 таких преступлений.

«Нами в настоящее время нарабатывается практика выявления, раскрытия и расследования преступлений данной категории, – говорится в отчете. – Важнейшим элементом борьбы с компьютерной преступностью являются меры предупреждения, в первую очередь, разъяснительная работа с населением».

ИА «Орелград»