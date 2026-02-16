Директора орловской УК оштрафовали за злостное неисполнение

К ответственности привлекли главу ООО «ВКХ Орловское».

Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, гражданка, занимающая пост, должна была исполнить судебное решение. Оно касалось проведения работ по техническому содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Однако этого не произошло. В итоге пришлось возбудить уголовное дело по статье «неисполнение судебного решения» (315 УК). Оно слушалось в Орловском районном суде.

Как уточнили в ведомстве, орловчанка имела необходимые финансовые возможности, но всё же не выполнила свою обязанность вовремя. Тем не менее, на момент рассмотрения дела компания «исправилась» – в доме всё-таки сделали текущий ремонт.

Суд принял это во внимание. В итоге ответственное лицо наказали судебным штрафом в 50 тысяч рублей.

