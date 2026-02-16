В Орле переизбрали руководство общественного совета при УМВД

Участники выбрали председателя, его заместителя и секретаря.

Впрочем, обошлось без сюрпризов. Все трое остались на своих местах.

Возглавлять совет по-прежнему будет Геннадий Сафонов. Сергей Мальфанов останется его заместителем. Ирина Ветрова — секретарём.

Также на встрече обсудили создание комиссий Общественного совета, избрали их председателей и определили направления соответствующей деятельности.

Кроме того, члены совещательного органа при Управлении МВД по Орловской области утвердили план работы на 2026-й год.

ИА «Орелград»