В Орле переизбрали руководство общественного совета при УМВД

16.2.2026 | 17:47 Новости, Общество

Участники выбрали председателя, его заместителя и секретаря.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Впрочем, обошлось без сюрпризов. Все трое остались на своих местах.

Возглавлять совет по-прежнему будет Геннадий Сафонов. Сергей Мальфанов останется его заместителем. Ирина Ветрова — секретарём.

Также на встрече обсудили создание комиссий Общественного совета, избрали их председателей и определили направления соответствующей деятельности.

Кроме того, члены совещательного органа при Управлении МВД по Орловской области утвердили план работы на 2026-й год.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU