На Орловщине впервые проведут творческий форум «Ремесло»

В его рамках состоится ярмарка авторских изделий.
Все желающие смогут приобрести их напрямую у создателей. Орловцам предложат широкий спектр таких товаров – от керамики и текстиля до украшений и игрушек.
Также в рамках форума пройдут мастер-классы по традиционным ремёслам – под руководством опытных наставников.
Запланирована и деловая программа (при поддержке центра «Мой бизнес»). Её участники узнают много нового о том, как превратить своё хобби в доходное дело.
Вход на мероприятия форума будет свободным и бесплатным. Для детей подготовят специальную программу.
Форум «Ремесло» пройдёт в Информационно-выставочном центре Орловской области, на улице Салтыкова-Щедрина, 33. Мероприятия продлятся два дня – 28 февраля (с 12 до 20 часов) и 1 марта (с 12 до 19 часов).
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»