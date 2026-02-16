На Орловщине впервые проведут творческий форум «Ремесло»

В его рамках состоится ярмарка авторских изделий.

Все желающие смогут приобрести их напрямую у создателей. Орловцам предложат широкий спектр таких товаров – от керамики и текстиля до украшений и игрушек.

Также в рамках форума пройдут мастер-классы по традиционным ремёслам – под руководством опытных наставников.

Запланирована и деловая программа (при поддержке центра «Мой бизнес»). Её участники узнают много нового о том, как превратить своё хобби в доходное дело.

Вход на мероприятия форума будет свободным и бесплатным. Для детей подготовят специальную программу.

Форум «Ремесло» пройдёт в Информационно-выставочном центре Орловской области, на улице Салтыкова-Щедрина, 33. Мероприятия продлятся два дня – 28 февраля (с 12 до 20 часов) и 1 марта (с 12 до 19 часов).

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»