Орловские осужденные принесли 40 миллионов рублей прибыли

Итоги деятельности за 2025 год озвучили в региональном Управлении ФСИН России.

В 2025 году объем выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг по всем подразделениям системы исполнения наказаний Орловской области превысил 350 миллионов рублей, а объем полученной чистой прибыли оценивается более чем в 40 миллионов рублей. За этот же период осужденными, имеющими исполнительные документы и подлежащими к привлечению к труду, было возмещено более 39 миллионов рублей ущерба.

Такие данные прозвучали на расширенном заседании ведомственной коллегии. С основным докладом об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности выступил начальник регионального УФСИН Павел Федоров. По его словам, обстановка в учреждениях УФСИН управляемая. «Взаимодействие с органами государственной власти, институтами гражданского общества, прокуратурой и правоохранительными структурами региона организовано на должном уровне», – цитирует Павла Федорова пресс-служба УФСИН.

Производственный сектор представлен пятью центрами трудовой адаптации осужденных, расположенными в города Ливны и Мценск, поселках Нарышкино и Шахово. В основном там налажено швейное производство. Осужденные шьют форму для различных силовых структур, зимнюю и летнюю рабочую одежду, а также одежду для отдыха, рыбалки и туризма,.

Кроме того, налажено производство различных изделий для нужд специальной военной операции. Уже в этом году представители УФСИН провели несколько рабочих встреч с представителями бизнеса, связанных с расширением производства и освоением новых видов производств. В режимных учреждениях имеются и свободные площади, и потенциал для этого.

ИА “Орелград”