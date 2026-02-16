Ещё один район Орловщины может превратиться в округ

Публичные слушания по данному вопросу пройдут в Дмитровском районе.

Такая информация опубликована местной администрацией.

25 февраля соответствующие слушания организует городской совет. Они пройдут в здании администрации района в Дмитровске на улице Советской, 84-А, на втором этаже в кабинете №28. Мероприятие начнётся в 15 часов.

6 марта аналогичные слушания проведёт уже районный совет. Место проведения останется прежним. Начало в 10:00.

Ранее вопрос о преобразовании муниципальных образований в округа вынесли на обсуждение в Болховском, Кромском и Новодеревеньковском районах.

