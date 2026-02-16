Ещё один район Орловщины может превратиться в округ

16.2.2026 | 12:35 Новости, Общество

Публичные слушания по данному вопросу пройдут в Дмитровском районе.

Фото: ИА “Орелград”, Светлана Числова

Такая информация опубликована местной администрацией.

25 февраля соответствующие слушания организует городской совет. Они пройдут в здании администрации района в Дмитровске на улице Советской, 84-А, на втором этаже в кабинете №28. Мероприятие начнётся в 15 часов.

6 марта аналогичные слушания проведёт уже районный совет. Место проведения останется прежним. Начало в 10:00.

Ранее вопрос о преобразовании муниципальных образований в округа вынесли на обсуждение в Болховском, Кромском и Новодеревеньковском районах.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU