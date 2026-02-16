Несанкционированное вскрытие пломбы зафиксировали в колонии

Коммунальщики из Кромского района потребовали денег от исправительного учреждения.

Муниципальное казенное предприятие «Коммунальные системы» Шаховского сельского поселения Кромского района потребовал 50 тысяч рублей от Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6». Это учреждение подведомственно Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области. Спор о взыскании задолженности рассмотрел региональный арбитраж.

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года колония заключила с МКП «Коммунальные системы» контракт на оказание услуг систем водоотведения для государственных нужд на 2024 год. Контракт предусматривал, что количество сточных вод определяется абонентом по показаниям средств измерения, то есть по счетчикам. Тариф на водоотведение на период с 1 января по 30 июня 2024 года был установлен в размере 39,84 рубля за 1 кубометр, на период с 1 июля по 31 декабря 2024 года – 43,02 рубля за 1 кубометр.

То есть, контракт предусматривал повышение тарифа, которое традиционно происходит 1 июля каждого года. На момент заключения контракта рост расценок уже был утвержден приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области. В контракте также было прописано, что абонент обязан обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, не допускать «хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, механических, химических, электромагнитных или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета».

В иске коммунальщики указали, что в апреле 2024 года был составлен акт опломбировки приборов учета холодного водоснабжения антимагнитной пломбой. В нем было указано, что установленные антимагнитные пломбы находятся в исправном состоянии, контрольный рисунок магнитного индикатора виден отчетливо, искажений и затемнений на магнитном индикаторе нет, поле пломбировочного материала – без признаков снятия. Колонию предупредили – нарушение целостности пломбы или контрольного рисунка магнитного индикатора будет расцениваться как безучтенное потребление.

В конце июля 2024 году сотрудники МКП «Коммунальные системы» провели контрольную проверка прибора учета воды на территории ИК-6, в присутствии ее представителя. В результате было выявлено, что сработал индикатор на антимагнитной пломбе на приборе учета – на правой части наклейки проявился знак «ВСКРЫТО». По результатам осмотра был составлен акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета.

Как следует из объяснений представителя ФКУ ИК-6, «срабатывание индикатора произошло вследствие нахождения пломбы в воде». Однако в суде было учтено экспертное заключение завода-изготовителя. Он указал: «магнитный индикатор сработал от воздействия магнитного поля, ни при каких других условиях магнитный индикатор не срабатывает». А выявленные при проведении проверки признаки «являются результатом принудительного воздействия на наклейку путем воздействия электромагнитного поля и попыткой снять наклейку с опломбированной поверхности».

В рамках процесса была назначена и независимая судебная экспертиза. В результате коммунальщики предъявили колонии претензию с просьбой произвести оплату за несанкционированное вмешательство в работу прибора учета в сумме 3,412 миллиона рублей. Ответчик арифметическую правильность расчета не оспорил.

Вместе с тем в суде коммунальщики предъявили к взысканию всего 50 тысяч рублей. Иск был удовлетворен. Суд постановил взыскать с колонии в пользу коммунальщиков заявленную сумму, а также возмещение расходов по уплате госпошлины.

ИА «Орелград»