ОМЗ и мэрию Орла обязали заплатить за ремонт детсада

Работы были проведены еще в 2024 году.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожной деятельности и благоустройства администрации города Орла. Истица просила о взыскании 1,94 миллиона рублей задолженности по муниципальному контракту, заключенному еще в сентябре 2024 года

Предметом контракта являлся капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71 комбинированного вида». Цена контракта составляла те самые 1,94 миллиона рублей. Подрядчик принял на себя обязательства выполнить капитальный ремонт в срок до 16 декабря 2024 года. ИП выполнила обязательства по контракту, в подтверждение чему представила суду акт выполненных работ, правда, подписанный заказчиком только 28 мая 2025 года.

Контракт предусматривал, что оплата производится заказчиком не позднее семи рабочих дней с даты подписания им документа о приемке, оформленного в единой информационной системе (ЕИС). Но денег подрядчик не получила до сих пор. Не помогла даже претензия, которую бизнес-леди направляла чиновникам. Представители мэрии в судебное заседание не явились, а представитель МКУ «ОМЗ города Орла» в отзыве указал: «просрочка образовалась не по его вине, а в связи с не поступлением денежных средств из бюджета».

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению. Он обязал МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» выплатить ИП 1,94 миллиона рублей долга. Если у учреждения не хватит денег, то в порядке субсидиарной ответственности эту сумму должно найти в городском бюджете управление строительства, дорожной деятельности и благоустройства.

