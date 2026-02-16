Заммэра Орла по ЖКХ попросил горожан помочь с уборкой снега

Этой ночью на областной центр обрушился снегопад.

«Просим орловчан по возможности присоединиться к уборке снега – на придомовых территориях, во дворах многоквартирных домов, на парковках и прилегающих участках частных домовладений», – высказался заместитель мэра Орла по ЖКХ Максим Барбашов.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, сейчас последствия снегопада ликвидируют не только коммунальные службы и управляющие компании, но также мунципальные предприятия и хозяйствующие субъекты. Кроме того, ожидается, что сегодня ручной уборкой займутся десятки сотрудников мэрии.

Спецтехника работает на магистралях, а также на второстепенных улицах. Кроме того, с её помощью убирают остановки, подъезды к социальным объектам, участки проезжей части с интенсивным движением. В мэрии попросили водителей учитывать этот факт и не создавать для специальной техники препятствий.

ИА «Орелград»