НКМЦ имени Круглой расплатился с ФНС и кредиторами

Об этом рассказала его главный врач Людмила Крылова.

Как пишет «Орёлтаймс», долги погасили в минувшем году. Так, НКМЦ имени Круглой задолжал налоговой службе около 160 миллионов.

«Этот долг накапливался более двух лет и возник по объективным причинам — в период пандемии коронавируса плановая госпитализация была приостановлена, что привело к резкому падению доходов учреждения», – пояснила Крылова.

Чтобы расплатиться с налоговой, центр воспользовался механизмом рассрочки для погашения таких задолженностей. НКМЦ сделал это первым из всех бюджетных учреждений России.

Кроме того, к центру перешла кредиторская задолженность родильного дома, который размещался на 2-й Посадской. В 2023-м он вошёл в состав НКМЦ. Этот долг (около 30 миллионов рублей) выплачивался параллельно.

«Решение этих вопросов позволило снять серьёзное обременение и высвободить ресурсы для стратегических инвестиций в медицинскую инфраструктуру», – указала главврач.

ИА «Орелград»