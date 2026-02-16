Орловской матери-героине назначили дополнительную соцподдержку

16.2.2026 | 10:50 Новости, Общество

Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

С этого года в России введены дополнительные меры поддержки для женщин, отмеченных соответствующим статусом. Всего в России их 120, на Орловщине — только одна. В 2024-м году сообщалось, что официальное звание «мать-героиня» присвоили Галине Рожновой из Кромского района.

Теперь таким женщинам полагается дополнительное материальное пособие. Его размер составляет 415% социальной пенсии — 36 тысяч 619 рублей 93 копейки.

Кроме того, ежемесячно мать-героиня должна получать новую денежную выплату в размере 76 тысяч 458 рублей 40 копеек. Эта сумма будет индексироваться.

При желании получательница может отказаться от данной выплаты и вместо этого пользоваться региональными льготами по ЖКХ, бесплатным медобслуживанием и зубопротезированием, санаторно-курортным лечением, транспортным обслуживанием и другими льготами.

ИА «Орелград»


