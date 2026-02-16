Область возместит частным школам расходы на учебники

Новый порядок субсидирования утвердило правительство региона.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат по финансовому обеспечению получения образования в негосударственных образовательных организациях». Действие документа касается частных организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, то есть частных детсадов и школ. Только тех, кто работает в легальном поле, имея соответствующую государственную аккредитацию.

Субсидии положены образовательным организациям для возмещения их расходов на: оплату труда педагогических работников (исходя из численности обучающихся по ступеням обучения и типам образовательных программ по состоянию на начало учебного года), на приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек и расходных материалов. Денежные средства выделяются в пределах бюджетных ассигнований, зарезервированных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В документе подчеркнуто, что при недостаточности лимитов бюджетных обязательств на полное возмещение затрат, субсидии распределяются пропорционально исходя из количества воспитанников или обучающихся частых образовательных организаций. Точный размер субсидии определяется в каждом конкретном случае индивидуально, но по общей формуле. Последняя учитывает нормативы финансирования соответствующих уровней общего образования, возрастные категории воспитанников, специфику образовательных программ (с учетом местонахождения образовательной организации) и численность воспитанников или обучающихся.

Субсидии будут предоставляться в соответствии с соглашениями, которые частные детсады и школы должны будут заключить с профильным департаментом областной администрации. Но господдержка не положена иностранным юридическим лицом и иноагентам, а также тем, кто находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Кроме того, у образовательной организации на едином налоговом счете не должно быть крупной задолженности.

ИА «Орелград»