Приставы принудительно взыскали штрафы ГАИ с 220 водителей

Общая сумма взысканных штрафов превысила 2,2 миллиона рублей.

В 2025 году благодаря профессионализму сотрудников УФССП России по Орловской области бюджет региона пополнился на более чем 2,2 миллиона рублей по штрафам, выписанным нарушителям Правил дорожного движения. Как пояснили в областной службе судебных приставов, такую сумму заплатили более 220 водителей, имевших задолженности по штрафам, выписанным им Гоставтоинспекцией. Причем эти должники не спешили исполнять свои обязательства. Повлиять на них помощи меры принудительного исполнения.

Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, должники погасили свои обязательства после того, как судебные приставы-исполнители предупредили их «об установлении временного ограничения на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством». Проще говоря, действие водительских прав таких должников могло быть временно приостановлено. И им пришлось бы переквалифицироваться из водителей в пешеходы.

«Мера ограничения в праве управления транспортным средством предусмотрена федеральным законом об исполнительном производстве для лиц, имеющих задолженность по административным штрафам ГАИ свыше 10 тысяч рублей, – пояснили в областной службе судебных приставов. – Федеральный закон №229-ФЗ позволяет судебным приставам временно ограничивать право должника управлять автомобилем или другим транспортным средством, если сумма долга превышает установленную величину. Это делается путем вынесения постановления судебного пристава-исполнителя, которое направляют должнику, уведомляя его о возможных последствиях невыплаты штрафов».

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщало, что в 2025 году сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, на территории региона было выявлено 493,8 тысячи административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В целом было вынесено 481,8 тысячи постановлений по делам о таких административных правонарушениях. Общая сумма выписанных штрафов составила 572,2 миллиона рублей, к началу 2026 года из них было взыскано штрафов на сумму 432,8 миллиона рублей.

«В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения в 2025 году было проведено 1744 профилактических мероприятий, из них 1084 – с детьми, – сообщило также УМВД. – На телевидении выпущено 405 видеосюжета, в печати опубликовано 292 материала, на радиоканалах прозвучало 1008 выпусков, на интернет-порталах размещено 17,6 тысячи информаций, проведено 57 пресс-конференций с участием руководителей управления Госавтоинспекции».

